Et dieu dans tout ça ? - Israël, avec Michel Warschawski - 18/11/2018

Quel est aujourd'hui le poids de la religion dans les décisions politiques en Israël ? Le journaliste et militant Michel Warschawski observe un processus de judaïsation de la société. Il vient nous le raconter. Et dans son nouvel essai il prévient : « En réalité, cet État d'Israël représente un danger mortel pour la plus grande communauté juive de notre planète ». Michel Warschawski est notre invité ce week-end. Il signe « Israël : chronique d'une catastrophe annoncée...et peut-être évitable ». (Syllepse)

Ensuite, c'est le mot « hadith » qui s'invite dans notre Grand dictionnaire. Il est défini par l'islamologue Guillaume Dye.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE