Et dieu dans tout ça ? - La sagesse espiègle d'Alexandre Jollien - 21/10/2018

Il a fait face à une dépendance affective et sexuelle. Le philosophe Alexandre Jollien a décidé de raconter son addiction. Qu'est-ce qui lui a permis de s'en sortir ? La philosophie peut-elle nous soigner ? Alexandre Jollien se confie et nous livre ce conseil : `Apprenez à rire, à vous égayer, à vous amuser. C'est ça la spiritualité'. Alexandre Jollien est notre invité, ce dimanche ! Il signe `La sagesse espiègle' (Gallimard). Ensuite, c'est un 'Grand dictionnaire' grand format que nous vous proposons. Il est consacré à Louis Althusser. Le centenaire du philosophe français est célébré ces jours-ci. Le philosophe Laurent de Sutter sera avec nous. Il publie dans sa collection aux Presses Universitaires de France un texte inédit et inachevé d'Althusser (`Que faire?').

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE