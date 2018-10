Et dieu dans tout ça ? - La laïcité, avec Catherine Kintzler - 14/10/2018

La laïcité : Catherine Kintzler pour y voir plus clair “La laïcité est une idée à la fois simple et difficile” c’est ce que précise la philosophe Catherine Kintzler. C’est une grande spécialiste de la laïcité. Avec elle, nous allons tenter de bien cerner les spécificités de ce concept. La laïcité est-elle antireligieuse ? Qu’est-ce qu’elle permet ? Qu’est-ce qu’elle empêche ? La liberté religieuse a-t-elle besoin d’un soutien public ? Catherine Kintzler nous aidera à y voir plus clair. Elle est professeur honoraire à l’université Lille III. Et auteure du livre « Penser la laïcité ». Le concept d’”Altruisme efficace” de Peter Singer est au cœur de notre Grand dictionnaire. C’est Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine qui viendra le définir.