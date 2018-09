Et dieu dans tout ça ? - Boualem Sansal - 30/09/2018

"La religion fait peut-être aimer Dieu mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité". C'est le point de vue de l'écrivain algérien Boualem Sansal. Après avoir subi le terrorisme islamiste dans son pays, il nous alerte sur ce qui se joue en Europe. Boualem Sansal est avec nous, ce dimanche. Il signe un nouveau roman "Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu" (Gallimard).

La franc-maçonnerie est cette semaine le mot retenu dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions. C'est le professeur de l'ULB Jean-Philippe Schreiber qui vient nous apporter son éclairage.

