Et dieu dans tout ça ? - Sacré Régis Debray ! - 23/09/2018

Le sacré, les croyances, la religion et la nostalgie décodées par le philosophe et écrivain Régis Debray. A 78 ans, il dresse le bilan de sa vie et tente de livrer des conseils à son fils à propos du métier de vivant. Ce dimanche, Régis Debray est notre invité. Il publie "Bilan de faillite" (Gallimard) et "L'angle mort" (Les Editions du cerf).

Ensuite, dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions, c'est le concept de "justice restaurative" qui est défini par Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE