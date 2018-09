Et dieu dans tout ça ? - Eloge de la célébration avec Gabriel Ringlet - 09/09/2018

"Que la vie en vaut la peine", écrivait le poète Aragon. Mais qu’est ce qu’une vie réussie ? Que faisons-nous là ? Où allons-nous ? Les réponses sont multiples et très souvent puisées dans les religions ou auprès des philosophes. Votre magazine Et dieu dans tout ça ? prend le temps pour embrasser ces questions liées au sens de l’existence. Avec ses invités, Pascal Claude interroge nos croyances, nos différences et dessine les tentatives de vivre ensemble. Il vous propose un tour d’horizon de l’actualité de la philosophie, des spiritualités et des religions. Ce dimanche : Gabriel Ringlet. Il fait l’éloge de la célébration. Selon le prêtre et écrivain Gabriel Ringlet, nous serions nombreux à porter en nous une envie de célébrer. Mais alors, que l’on soit croyant ou non croyant : à quoi ça sert de célébrer ? Où, quand et comment devrions nous célébrer ? Il signe "La grâce des jours uniques. Eloge de la célébration" (Albin Michel). Et dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions, en cette semaine de rentrée scolaire, nous dresserons le portrait du philosophe John Dewey, penseur d’une pédagogie de l’expérience. Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, nous exposera ses idées clés.