Et dieu dans tout ça ? - Éloge de la célébration avec Gabriel Ringlet - 09/09/2018

Il fait l'éloge de la célébration. Selon le prêtre et écrivain Gabriel Ringlet, nous serions nombreux à porter en nous une envie de célébrer. Mais alors, que l'on soit croyant ou non croyant : à quoi ça sert de célébrer ? Où, quand et comment devrions nous célébrer ? Gabriel Ringlet nous répond ce dimanche.



Il signe "La grâce des jours uniques. Eloge de la célébration" (Albin Michel).



Et dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions, en cette semaine de rentrée scolaire, nous dresserons le portrait du philosophe John Dewey, penseur d'une pédagogie de l'expérience. Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, nous exposera ses idées clés.

