Et dieu dans tout ça ? - Le Frère Bernard-Joseph Samain - 02/09/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : Il a 68 ans. Depuis son adolescence, il rêve de devenir moine à Orval. Un rêve devenu depuis bien longtemps une réalité. Nous conversons ce dimanche avec le Frère Bernard-Joseph Samain. Il nous accueille pour un entretien exceptionnel au cœur de l’abbaye. A quoi ressemble sa vie ? Quels sont ses certitudes, ses doutes et ses espoirs ? Eléments de réponse ce dimanche.