Et dieu dans tout ça ? - La spiritualité laïque avec Nancy Huston - 19/08/2018

Pendant tout l'été, nous vous proposons de revivre les meilleurs moments de la saison écoulée.



"Une vie sans animalité est une vie sans spiritualité". C'est l'idée que défend la grande écrivaine Nancy Huston. Et elle pose cette question : "un monde humain sans spiritualité serait-il encore humain ?" Ce dimanche, Nancy Huston est notre invitée. Elle vient de publier "Anima Laïque. Rites et rythmes pour une existence hors religion" (Actes Sud).



Qui est le penseur et ancien trader Nassim Nicholas Taleb ? Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine vient nous dresser son portrait dans notre Grand dictionnaires des philosophies et des religions.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE