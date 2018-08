Et dieu dans tout ça ? - Jean-Yves Leloup - 05/08/2018

Pendant tout l'été, nous vous proposons de revivre les meilleurs moments de la saison écoulée.



"Il faut toute une vie pour découvrir que ce qu'on appelle "Dieu" n'a rien à voir avec Dieu". C'est ce qu'écrit le philosophe et théologien Jean-Yves Leloup. Mais alors qui est vraiment Dieu ? Que peut-on savoir à son sujet ? Eléments de réponse, ce dimanche.

Jean-Yves Leloup nous dira, aussi, pourquoi et en quoi la transfiguration est une alternative au transhumanisme.

Jean-Yves Leloup est l'auteur des livres "Les portes de la transfiguration" (Albin Michel) et "Il n'y a qu'un seul Dieu, lequel ?" (Philippe Rey).



"Pastafarisme" sera le mot extrait de notre "Grand dictionnaire des philosophies et des religions". C'est le professeur de l'ULB, Jean-Philippe Schreiber qui nous en propose une définition.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE