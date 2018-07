Et dieu dans tout ça ? - Omar Youssef Souleimane - 22/07/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Son rêve fut de devenir djihadiste. Il s’appelle Omar Youssef Souleimane. Il est syrien. Il a passé une partie de son adolescence en Arabie Saoudite. Aujourd’hui, il est poète, il vit à Paris et est devenu athée. Son récit de vie, c’est ce dimanche dans votre magazine. Omar Youssef Souleimane signe le livre "Le petit terroriste" (Flammarion). Ensuite, dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions, nous nous arrêterons sur le mot laïcité avec le philosophe Jean Leclercq.