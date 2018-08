Et dieu dans tout ça ? - La confiance en soi avec Charles Pépin - 26/08/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. "La confiance en soi est une confiance en la vie". C’est ce qu’indique le philosophe Charles Pépin. Mais qu’est-ce que ça signifie? Qu’est-ce que ça implique? Faut-il croire en Dieu pour épouser au mieux les mystères de l’existence? Charles Pépin est avec nous, ce dimanche. Il publie "La confiance en soi, une philosophie" (Allary Editions). Qu’est-ce que l’illusion? Le philosophe français Clément Rosset, récemment décédé, avait consacré un livre majeur à la question. Martin Legros, le rédacteur en chef du "Philosophie Magazine" vient nous l’expliquer dans "Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions".