Et dieu dans tout ça ? - Jean-Yves Leloup - 05/08/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. "Il faut toute une vie pour découvrir que ce qu’on appelle "Dieu" n’a rien à voir avec Dieu". C’est ce qu’écrit le philosophe et théologien Jean-Yves Leloup. Mais alors qui est vraiment Dieu ? Que peut-on savoir à son sujet ? Eléments de réponse, ce dimanche. Jean-Yves Leloup nous dira, aussi, pourquoi et en quoi la transfiguration est une alternative au transhumanisme. Jean-Yves Leloup est l’auteur des livres "Les portes de la transfiguration" (Albin Michel) et "Il n’y a qu’un seul Dieu, lequel ?" (Philippe Rey). "Pastafarisme" sera le mot extrait de notre "Grand dictionnaire des philosophies et des religions". C’est le professeur de l’ULB, Jean-Philippe Schreiber qui nous en propose une définition.