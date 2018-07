Et dieu dans tout ça ? - André Comte-Sponville - 29/07/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Nous sommes inconsolables. Et la foi serait une consolation anticipée. C’est ce que vient nous expliquer André Comte-Sponville. Le philosophe nous décrira, aussi, ce qu’est la joie de vivre. Et le penseur athée nous parlera de la vérité et l’éternité. André Comte-Sponville est notre invité. Il signe "L’inconsolable et autres impromptues" (PUF). "Blasphème" sera le mot extrait de notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions. C’est le professeur de l’ULB Jean-Philippe Schreiber qui viendra le définir.