Et dieu dans tout ça ? - Christophe André - 15/07/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. C’est peut-être notre dernier véritable espace de liberté : notre vie intérieure. C’est le point de vue de Christophe André : il est psychiatre et spécialiste de l’âme humaine. Comment prendre soin de sa vie intérieure ? Est-elle la source de toute spiritualité ? Des éléments de réponse ce dimanche. Christophe André signe le livre "La vie intérieure" (éditions de l’Iconoclaste). Et dans Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions, nous nous arrêtons sur le mot "antisémitisme" avec le professeur de l’ULB Jean-Philippe Schreiber.