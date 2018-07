Et dieu dans tout ça ? - Erri De Luca - 08/07/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : Il n’a pas la foi. Mais il fréquente la Bible juive ou les Evangiles tous les jours. C’est un grand écrivain italien. Erri De Luca est avec nous. Dans ses livres, les références aux écritures saintes sont nombreuses. Il réécrit même des morceaux des textes sacrés. Quel est l’intérêt de cette démarche ? Que puise-t-il dans ces écrits ? Erri De Luca nous le confiera. Son nouveau livre a pour titre "Une tête de nuage" (Gallimard). Synagogue sera le mot extrait de notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions. C’est le professeur de l’ULB, Jean-Philippe Schreiber qui vient le définir.