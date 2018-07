Et dieu dans tout ça ? - SPINOZA SELON ETIENNE BALIBAR - 01/07/2018

"Spinoza nous invite à courir publiquement le risque de l'intelligence", voilà ce qu'écrit Etienne Balibar, philosophe et grand spécialiste de la pensée de Spinoza. La démocratie, la politique, la liberté, la divinité et la joie selon Spinoza c'est ce dimanche avec Etienne Balibar. Il signe "Spinoza politique. Le transindividuel" (PUF). "Salam" est le mot qui retient cette semaine notre attention dans notre "Grand dictionnaire des philosophies et des religions". L'islamologue Guillaume Dye partagera avec nous ses explications.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE