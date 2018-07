Et dieu dans tout ça ? - Spinoza selon Etienne Balibar - 01/07/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : "Spinoza nous invite à courir publiquement le risque de l’intelligence", voilà ce qu’écrit Etienne Balibar, philosophe et grand spécialiste de la pensée de Spinoza. La démocratie, la politique, la liberté, la divinité et la joie selon Spinoza, c’est ce dimanche avec Etienne Balibar. Il signe "Spinoza politique. Le transindividuel" (PUF).