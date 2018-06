Et dieu dans tout ça ? - Spiritualité et écologie avec Dominique Bourg - 24/06/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : Pourquoi avons-nous construit des relations si destructrices avec la nature ? Et comment est-ce que cette situation pourrait évoluer ? Et si d’importants éléments de réponse se trouvaient du côté de la spiritualité. C’est Dominique Bourg, un philosophe, spécialiste de la pensée écologique, qui vient nous l’expliquer. Il estime qu’il faut d’urgence redéfinir une spiritualité pour notre temps. Il est l’auteur du livre "Une nouvelle terre" (Desclée de Brouwer)