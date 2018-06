Et dieu dans tout ça ? - Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions : le "Vivre à...

Chaque semaine, un mot et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions. Cette semaine, Montaigne nous propose de "vivre à propos". "Vivre à propos", qu’est-ce que ça signifie ? Qu’est-ce que ça nécessite ? Réponse dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions avec Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.