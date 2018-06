Et dieu dans tout ça ? - Vincent Engel, un écrivain athée passionné par le judaïsme -...

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : c’est un écrivain qui ne veut pas mourir. Il n’apprécie guère l’espoir. Il est athée tout en étant fasciné par le judaïsme. Il a consacré sa thèse au prix Nobel de la paix Elie Wiesel. C’est l’écrivain belge Vincent Engel notre invité, ce dimanche. "Maramisa", son nouveau roman vient de sortir (Les Escales). Dans notre "Grand dictionnaire des philosophies et des religions", coup de projecteur sur le concept d’artefact naturel. Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine vient le définir.