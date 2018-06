Et dieu dans tout ça ? - L'ETRE HUMAIN SELON LE CORAN AVEC PIERRE LORY - 03/06/2018

Qu'est-ce qu'un homme ? Quelle est sa place face aux animaux, aux anges et aux djinns ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement humain chez l'être humain ? Le Coran contient des réponses à ces questions. Nous nous y intéressons ce dimanche avec Pierre Lory, grand spécialiste de la mystique musulmane. Il est l'auteur de "La dignité de l'homme face aux anges, aux animaux et aux djinns" (Albin Michel). Qu'est-ce que le principe du libre examen ? Le professeur de philosophie Jean Leclercq nous répond dans Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE