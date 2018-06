Et dieu dans tout ça ? - L’être humain selon le Coran avec Pierre Lory - 03/06/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : Qu’est-ce qu’un homme ? Quelle est sa place face aux animaux, aux anges et aux djinns ? Qu’est-ce qu’il y a de spécifiquement humain chez l’être humain ? Le Coran contient des réponses à ces questions. Nous nous y intéressons ce dimanche avec Pierre Lory, grand spécialiste de la mystique musulmane. Il est l’auteur de "La dignité de l’homme face aux anges, aux animaux et aux djinns" (Albin Michel)