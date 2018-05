Et dieu dans tout ça ? - LA RELIGION EN QUESTIONS AVEC REMI BRAGUE - 27/05/2018

Avons-nous besoin des dieux et des religions ? La religion menace t-elle notre liberté ? Quels sont les véritables liens entre la violence et la religion ?

Le professeur de philosophie Rémi Brague vient nous éclairer, ce dimanche. Il est professeur émérite à la Sorbonne et à l'université Ludwig-Maximilian de Munich. Il est l'auteur de l'essai "Sur la religion".



Ensuite, dans notre "Grand dictionnaire des philosophies et des religions" nous nous intéresserons à l'intelligence des plantes avec Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

