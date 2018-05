Et dieu dans tout ça ? - La religion en questions avec Rémi Brague - 27/05/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche : Avons-nous besoin des dieux et des religions ? La religion menace t-elle notre liberté ? Quels sont les véritables liens entre la violence et la religion ? Le professeur de philosophie Rémi Brague vient nous éclairer. Il est professeur émérite à la Sorbonne et à l’université Ludwig-Maximilian de Munich. Il est l’auteur de l’essai "Sur la religion".