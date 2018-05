Et dieu dans tout ça ? - DAVID GREA, EX-PRETRE, JEUNE PERE - 20/05/2018

« Le bonheur d'être prêtre n'enlevait rien à la difficulté du célibat ». Voilà ce que confie David Gréa. Il aurait souhaité devenir un prêtre marié. Mais c'est toujours interdit. Alors, il a choisi. David Gréa a fait une croix sur son métier de prêtre et sur le célibat. Il est marié depuis un an et père d'un enfant. David Gréa témoigne, ce dimanche. Il est l'auteur du livre « Une vie nouvelle » (Les Arènes)



Dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions, c'est le mot djihad qui est défini par l'islamologue Guillaume Dye.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE