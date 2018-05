Et dieu dans tout ça ? - David Gréa, ex-prêtre, jeune père - 20/05/2018

“Que la vie en vaut la peine ”, écrivait le poète Aragon. Mais qu’est ce qu’une vie réussie ? Que faisons-nous là ? Où allons-nous ? Les réponses sont multiples et très souvent puisées dans les religions ou auprès des philosophes. Votre magazine Et dieu dans tout ça ? prend le temps pour embrasser ces questions liées au sens de l’existence. Avec ses invités, Pascal Claude interroge nos croyances, nos différences et dessine les tentatives de vivre ensemble. Il vous propose un tour d’horizon de l’actualité de la philosophie, des spiritualités et des religions.