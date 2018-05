Et dieu dans tout ça ? - 06/05/2018

ELIETTE ABECASSIS, ROMANCIÈRE ET PHILOSOPHE

¿Il s'agit bien d'un meurtre (...) Cet enfant n'est pas circoncis, il n'est pas juif, et il a été assassiné ! (...) C'est alors que nous vîmes, tracée à l'encre noire sur le linge qui l'enveloppait, l'inscription suivant : YOMA 37b.¿

Dans son nouveau polar théologique, Le Maître du Talmud [Ed. Albin Michel], la romancière et philosophe, Eliette Abecassis interroge les textes sacrés, le dialogue inter-religieux et l'antisémitisme dans le Paris du XIIIe siècle.

Qu'est-ce que le Talmud ? Pourquoi Saint-Louis l'a-t-il fait en place publique ? Comment ce livre fait-il écho à notre XXIe siècle ? Eliette Abecassis propose de nous éclairer.



Qu'est-ce que l'Athéisme ? Jean Leclercq, professeur de philosophie à l'UCL, nous éclaire sur la signification et l'éthymologie dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions.

