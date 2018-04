Et dieu dans tout ça ? - Nietzsche avec Dorian Astor - 01/04/2018

NIETZSCHE AVEC DORIAN ASTOR “Dieu est mort” ou encore “Deviens ce que tu es” voilà deux célèbres formules signées Nietzsche. Mais quels sont les véritables messages qui se cachent derrière ces quelques mots ? Un grand spécialiste de Nietzsche vient nous répondre. Dorian Astor est philosophe, germaniste et musicologue. Il est notre invité, ce dimanche. Dorian Astor a, notamment, publié la biographie de Nietzsche (Folio) et dirigé le Dictionnaire Nietzsche (Robert Laffont) Monothéisme sera le mot extrait de notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions. C’est le professeur de philosophie Jean Leclercq qui vient nous définir ce mot.