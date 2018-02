Et dieu dans tout ça ? - Frédéric Beigbeder : "Une vie sans fin" - 11/02/2018

“Que la vie en vaut la peine ”, écrivait le poète Aragon. Mais qu’est ce qu’une vie réussie ? Que faisons-nous là ? Où allons-nous ? Les réponses sont multiples et très souvent puisées dans les religions ou auprès des philosophes. Dans son nouveau format, votre magazine Et dieu dans tout ça ? prend encore plus de temps pour embrasser ces questions liées au sens de l’existence. Avec ses invités, Pascal Claude interroge nos croyances, nos différences et dessine les tentatives de vivre ensemble. Il vous propose un tour d’horizon de l’actualité de la philosophie, des spiritualités et des religions. Ce dimanche 11 février 2018 : FREDERIC BEIGBEDER Il rêve de la vie éternelle. Il est allé à la rencontre des chercheurs en immortalité. L’écrivain Frédéric Beigbeder est notre invité. Il nous expliquera aussi pourquoi, avec le temps qui passe, être athée devient difficile à assumer. Frédéric Beigbeder : ses questions existentielles et ses confidences spirituelles, c’est ce dimanche ! Frédéric Beigbeder signe « Une vie sans fin » (Grasset) Ensuite, à quelques jours du mercredi des Cendres, c’est le mot « cendre » que nous extrairons de notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions. Le philosophe Jean Leclercq sera à nos côtés.