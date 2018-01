Et dieu dans tout ça ? - Omar Youssef Souleimane - 28/01/2018

“Que la vie en vaut la peine ”, écrivait le poète Aragon. Mais qu’est ce qu’une vie réussie ? Que faisons-nous là ? Où allons-nous ? Les réponses sont multiples et très souvent puisées dans les religions ou auprès des philosophes. Dans son nouveau format, votre magazine Et dieu dans tout ça ? prend encore plus de temps pour embrasser ces questions liées au sens de l’existence. Avec ses invités, Pascal Claude interroge nos croyances, nos différences et dessine les tentatives de vivre ensemble. Il vous propose un tour d’horizon de l’actualité de la philosophie, des spiritualités et des religions. Ce dimanche 28 janvier 2017 : OMAR YOUSSEF SOULEIMANE Son rêve fut de devenir djihadiste. Il s’appelle Omar Youssef Souleimane. Il est syrien. Il a passé une partie de son adolescence en Arabie Saoudite. Aujourd’hui, il est poète, il vit à Paris et est devenu athée. Son récit de vie, c’est ce dimanche dans votre magazine. Omar Youssef Souleimane signe le livre “Le petit terroriste” (Flammarion) Ensuite, dans notre Grand dictionnaire des philosophies et des religions, nous nous arrêterons sur le mot laïcité avec le philosophe Jean Leclercq.