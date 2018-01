Et dieu dans tout ça ? - La musique sacrée et les Requiem(s), avec Jean-Paul Dessy - 21/01/2018

Avec ses invités, Pascal Claude interroge nos croyances, nos différences et dessine les tentatives de vivre ensemble. Il vous propose un tour d’horizon de l’actualité de la philosophie, des spiritualités et des religions. Ce dimanche 21 janvier 2018 : La musique sacrée et les Requiem(s) La musique est-elle sacrée ? Peut-elle faire des miracles ? Et les Requiem(s) nous font-ils goûter au paradis ? Ces questions, nous les abordons ce dimanche avec le compositeur et violoncelliste Jean-Paul Dessy. “Requiems”, sa nouvelle œuvre, sera interprétée le samedi 27 janvier à Flagey à Bruxelles. Et puis, ce dimanche, nous lançons un nouveau rendez-vous : “Le Grand dictionnaire des philosophies des religions”. Chaque semaine nous choisirons un mot, un nom propre ou un nom commun qui concerne le champ des philosophies et des religions. Et des spécialistes viendront proposer leurs définitions. Ce dimanche, le mot “résonance” est défini par le philosophe Martin Legros.