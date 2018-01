Et dieu dans tout ça ? - L’espérance - 07/01/2018

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose la nouvelle formule de votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche 7 janvier 2018 : L’espérance Ils s’opposent au nihilisme ambient et défendent les vertus de l’espérance. Ce dimanche, l’écrivain Frédéric Boyer et l’essayiste Jean-Claude Guillebaud sont nos invités. Frédéric Boyer est l’auteur de « Là où le cœur attend » (POL). Et Jean-Claude Guillebaud de « La foi qui reste » (L’Iconoclaste)