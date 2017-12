Et dieu dans tout ça ? - Christian Bobin - 24/12/2017

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose la nouvelle formule de votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche 24 décembre 2017 : CHRISTIAN BOBIN (rediffusion) “Seul ce qu’on désigne du doigt d’un poème fait partie du divin de la vie”. C’est ce qu’écrit le poète Christian Bobin. Dans ses textes, nous croisons des anges, nous entendons le fou rire de Dieu et nous voyons la beauté des fleurs. Et dans son nouveau livre, Christian Bobin rend hommage au moine et poète japonais Ryokan. Christian Bobin nous avait accordé un entretien en octobre dernier. Nous vous en proposons une nouvelle diffusion ce dimanche. Christian Bobin a publié récemment “Un bruit de balançoire” (L’Iconoclaste).