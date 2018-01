Et dieu dans tout ça ? - Jean d'Ormesson - 31/12/2017

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose la nouvelle formule de votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité. Ce dimanche 31 décembre : JEAN D’ORMESSON (rediffusion) « Dieu est invraisemblable. Dieu est notre unique espérance. Et ceux qui croient en Dieu ont beaucoup de chance ». C’est ce qu’écrit Jean d’Ormesson dans son dernier livre publié l’an dernier. A cette occasion, il était venu se confier à notre micro. Ce dimanche, pour terminer l’année en beauté, nous prendrons le temps de réécouter cet entretien avec Jean d’Ormesson.