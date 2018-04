Estelle Nollet - Entrez sans frapper - 17/04/2018

L'auteur française Estelle Nollet et son roman "Community" (Albin Michel).



Lorsque huit hommes et deux femmes s'installent sur la base scientifique de New Aberdeen, en plein océan austral, au milieu des otaries à fourrure, des albatros, des gorfous et des skuas, aucun d'entre eux ne s'attend à jouer les Robinson Crusoé du XXIème siècle. Mais dans cet écosystème coupé du monde, même les plus passionnés par l'observation des espèces rares dont l'îlot est le dernier repaire finiront par se concentrer sur leur propre survie. Qui résistera à l'aventure ? C'est tout l'enjeu de ce huis clos dramatique porté avec empathie par une écriture sans concession.

