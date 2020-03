Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'autrice, scénariste et documentariste italienne Francesca Melandri, qui a publié ce jeudi dans Libération sa "Lettre aux Français depuis leur futur". Elle est confinée en Italie depuis le 9 mars dernier, avant la France et la Belgique. Son dernier roman paru en 2019 chez Gallimard est "Tous, sauf moi". L'écrivain, poète et traducteur italien Erri De Luca sera aussi avec nous. Son dernier roman paru chez Gallimard est "Le tour de l'oie", en 2019.