Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Éric Toledano pour le film "Hors Normes", réalisé avec Olivier Nakache.



Bruno et Malik (Vincent Cassel et Reda Kateb) vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Émission Entrez sans frapper