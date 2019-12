Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le 11 mai 1988, « Le Grand Bleu » de Luc Besson sortait au cinéma. Le film raconte la rivalité de deux enfants (le Français Jacques Mayol et l'Italien Enzo Molinari), dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible. Éric Serra, compositeur attitré de la musique des films de Luc Besson, nous parle du ciné-concert "Le Grand Bleu", qui sera à voir le 31 mars au Palais 12 à Bruxelles. Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu'ils interprètent sur scène à l'identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Éric Serra a reçu le César de la meilleure musique de film en 1989 pour « Le Grand Bleu ».