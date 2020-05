Entrez sans frapper : Amadeus de Milos Forman/La Bagarre/Antoine Wauters/Benjamin Schoos/Myriam Leroy/Laurence Bibot/Dick Tomasovic sur Auvio

Spéciale Amadeus de Milos Forman Focus sur le film aux 8 Oscars, 4 Golden Globes et César du meilleur film étranger, qui raconte la vie de Mozart mais racontée du point de vue d'Antonio Salieri, musicien italien et éternel rival du petit génie autrichien. On en parle avec Dick Tomasovic.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Antoine Wauters.



Nouvelle diffusion de notre spéciale "Amadeus" de Milos Forman.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Pour info : Une docu. sur le réalisateur "Milos Forman, une vie libre" est à voir sur le site d'Arte jusqu'au 8 juin.



À Vienne, en novembre 1823. Au coeur de la nuit, un vieil homme égaré clame cette étonnante confession : "Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin !" Ce fantôme, c'est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur officiel de la Cour. Dès l'enfance, il s'était voué tout entier au service de Dieu, s'engageant à le célébrer par sa musique, au prix d'un incessant labeur. Pour prix de ses sacrifices innombrables, il réclamait la gloire éternelle. Son talent, reconnu par l'empereur mélomane Joseph II, valut durant quelques années à Salieri les plus hautes distinctions. Mais, en 1781, un jeune homme arrive à Vienne, précédé d'une flatteuse réputation. Wolfgang Amadeus Mozart est devenu le plus grand compositeur du siècle. Réalisant la menace que représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire le profond génie, Salieri tente de l'évincer.



"Le son des autres" de Laurence Bibot.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Myriam Leroy et Benjamin Schoos.