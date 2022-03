Entrez sans frapper : Cédric Klapisch sur Auvio

Le réalisateur de la trilogie à succès, L'Auberge espagnole (2002), Les Poupées russes (2005) et Casse-tête chinois (2013), sort son nouveau film "En corps", une ode à la danse...



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Nicolas Herman et Laurent Mathieu.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : La marionnette liégeoise Tchantchès.



Cédric Klapisch pour son nouveau film "En corps", qui sort le 30 mars.



Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer... Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.



La chronique de Josef Schovanec : L'origine des caricatures politiques.

