Entrez sans frapper : Gérard Mordillat, Sébastien Gnaedig et Julia Kerninon sur Auvio

Il sera question de la BD "Ulysse Nobody" de Gérard Mordillat et Sébastien Gnaedig. Mais aussi du roman de Julia Kerninon : « Toucher la terre ferme ».



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Myriam Leroy et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : Pinocchio.



Gérard Mordillat et Sébastien Gnaedig pour la BD "Ulysse Nobody" (Futuropolis).



Acteur dévalué, réduit à faire le « zouzou » à la radio, Ulysse Nobody vient de se faire jeter de Radio Plus, après une prestation désastreuse en direct. Rejeté de partout, Ulysse se retrouve sans travail, sans droits au chômage, sans le sou. Sans rien. Le voici aux abois. Une rencontre va changer son destin. Pour le meilleur, momentanément, et le pire, durablement.

Fabio, un ancien collègue de Radio Plus, travaillant désormais « dans la communication », souhaite aider Ulysse : il l'a toujours trouvé « génial » et il estime de la plus grande injustice qu'un talent comme le sien ne soit pas reconnu. En fait de « communication », Fabio milite pour le PFF, le Parti fasciste français, dirigé par Maréchal, candidat à l'élection présidentielle. Fabio propose à l'acteur de prendre la parole sur la scène du Zénith de Lille où se tient le grand meeting fasciste : « Il y aura 10 000 personnes pour t'applaudir. » De fait, Nobody fait un tabac : « Vive le PFF, vive la France ! », conclut-il sous une avalanche de vivats enthousiastes. Maréchal, ravi de son « show », lui propose alors d'être un candidat du Parti fasciste aux législatives... Le début de la fin pour Nobody.



Julia Kerninon pour son roman « Toucher la terre ferme » (L'Iconoclaste).



Le sentiment d'une noyade...

À 30 ans, Julia Kerninon devient mère, « une situation qui, si je l'avais tellement désirée, ne cessait de me dépasser ».

La maternité, synonyme de bonheur dans le regard des autres, lui semble un « cercle de feu ». Elle raconte sans détour l'impression de perdre pied, la difficulté à trouver sa place, le poids des contraintes. « J'ai pensé à fuir. »



... jusqu'à toucher la terre ferme

Tandis qu'elle avance à tâtons dans cette nouvelle vie, les souvenirs reviennent, comme un appel au large. Les amours passionnels, les nuits de liberté, l'écriture sans entrave, les vagabondages sans fin. Julia Kerninon décrit les tempêtes intérieures, et cette mue progressive de la jeune femme en mère, jusqu'à atteindre l'autre rive, où tout se réconcilie.



La chanson de Pompon : JOHN "COUGAR" MELLENCAMP, "Rain on the Scarecrow" (1985).

