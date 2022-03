Entrez sans frapper : Nabil Ben Yadir sur Auvio

Il sort "Animals", son nouveau film inspiré d'une histoire vraie, celle du meurtre d'Ihsane Jarfi considéré juridiquement comme le premier meurtre homophobe en Belgique. Un film radical qui scrute les dernières heures d'un jeune homme, victime d'un crime homophobe sauvage, et les heures qui suivent...



Nabil Ben Yadir pour son nouveau film "Animals", qui sort ce mercredi.



Brahim est un jeune homme, la joie de vivre de sa mère. Un jour il trouvera l'amour de sa vie. Il deviendra père de famille et les rendra tous fiers. Un jour, il sera mûr et comblé. Un jour...

Avec "Animals", Nabil Ben Yadir se base sur des faits réels pour construire un récit brut et bouleversant, une réflexion captivante et sans concession sur la violence et la capacité de l'homme à commettre l'indicible.



Les romans cultes avec Marcel Leroy : « En route pour la gloire » de Woody Guthrie (Albin Michel).



Fils de cowboy, né en 1912 dans l'Oklahoma, chanteur, marin, acteur..., Woody Guthrie a vagabondé de train de marchandise en train de marchandise à travers les U.S.A. de la Grande dépression, guitare en bandoulière, se faisant la voix des classes sociales défavorisées.

Celui qui fut l'ami et parfois compagnon de route de Pete Seeger et Lead Belly, a influencé toute une école de pensée et de chansons, celle de la Beat generation, de Kerouac et de Bob Dylan.

Auteur et interprète de plus de mille chansons, parmi lesquelles les célèbres This land is your land, Pastures of plenty, Joe Hill, Pretty Boy Floyd et les Sacco & Vanzetti Ballads. il est généralement reconnu comme le personnage le plus important de l'histoire du folksong et du protest song américains.

Pour des générations d'Américains, il est l'incarnation de la liberté de l'artiste. Cette biographie émouvante l'a fait entrer dans la légende.

Il est mort à New York en 1967.



