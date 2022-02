Entrez sans frapper : Patrice Leconte / Stéphane Foenkinos / Harriet Tubman Day sur Auvio

Du cinéma avec « Maigret », le nouveau film de Patrice Leconte. Du théâtre avec Stéphane Foenkinos pour "Noire", son adaptation sur scène de la BD "Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin" de Tania de Montaigne. Il sera aussi question du Harriet Tubman Day qui aura lieu le 10 mars prochain. Surnommée la "Moïse noire" de l'Amérique, elle est une figure de proue du Chemin de fer clandestin (Underground Railroad), du mouvement en faveur du droit de vote des femmes et de la lutte contre le racisme. On en parle avec Christophe Guias, directeur éditorial chez Payot qui publie pour la première fois ses Mémoires en français.



Nouvelle diffusion de "Machins, Machines" d'Hélène Maquet : L'histoire d'un biologiste suisse qui n'a jamais existé...



Patrice Leconte pour son film "Maigret" avec Gérard Depardieu (sorti le 23/02). Une ITV d'Éric Russon.



Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement aÌ la victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime...



Nouvelle diffusion de "J'entends des voix" de Laurence Bibot : Les voix occultes.



Stéphane Foenkinos pour "Noire", son adaptation sur scène de la BD "Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin" de Tania de Montaigne, à voir le jeudi 10 mars à 20h00 au Centre Culturel d'Uccle à Bruxelles.



« Noire » l'histoire méconnue de Claudette Colvin est le récit d'un combat qui dure encore contre la violence raciste et l'arbitraire.

« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous êtes noir, un noir de l'Alabama dans les années cinquante. Regardez-vous, votre corps change, vous êtes dans la peau et l'âme de Claudette Colvin, jeune fille de quinze ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu'être noir ne donne aucun droit mais beaucoup de devoirs... ».

Seulement, le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. Jetée en prison, elle décide de plaider non coupable et d'attaquer la ville. Avant elle, personne n'avait osé et ce jour marque le début d'un itinéraire qui mènera Claudette Colvin de la lutte à l'oubli. Noire est l'histoire de cette héroïne de quinze ans, toujours vivante, et presque méconnue. Noire est le portrait d'une ville légendaire, où se croisent Martin Luther King, pasteur de vingt-six ans et Rosa Parks, couturière de quarante ans, pas encore Mère du mouvement des droits civiques. Noire est le récit d'un combat qui dure encore contre la violence raciste et l'arbitraire.



Le 10 mars, c'est le Harriet Tubman Day, la "Moïse noire" de l'Amérique. Les éditions Payot publie pour la première fois ses Mémoires en français, traduites par Francoise Bouillot. On en parle avec Christophe Guias, écrivain français et directeur éditorial chez Payot.



Héroïne de la condition noire, Harriet Tubman est née esclave en 1820. Audacieuse, impitoyable, très méthodique et astucieuse, elle organisa des fuites massives d'esclaves au sein du réseau clandestin de l'Underground Railroad. Le récit de ses exploits est publié ici pour la première fois en français. Celle qu'on surnomma "la Moïse noire" y revient notamment sur sa propre évasion à l'âge de 29 ans et son rôle d'espionne durant la guerre de Sécession, révélant une femme d'un courage et d'une détermination exceptionnels dans sa lutte contre le racisme et pour la liberté des plus faibles et démunis. Depuis 1990, les États-Unis lui rendent un hommage officiel et national chaque année, le 10 mars, lors du Harriet Tubman Day.



Feuilleton "L'histoire pas si classique des chansons cultes" de Valentine Jongen.



Ce lundi : Céline Dion (All by myself) VS Rachmaninov.



Nombreuses sont les chansons du XXe et du XXIe siècle qui puisent leur inspiration dans la musique classique. Certains crient au scandale ou au plagiat mais...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper