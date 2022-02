Entrez sans frapper : Anne Coesens, Savina Dellicour et Vania Leturcq sur Auvio

Elles sont nos invitées pour « Pandore », la nouvelle série de la RTBF, entre thriller et plongée dans le monde politique...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Joëlle Scoriels et Corentin Candi.



Et dès midi :



"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "Il voyage en solitaire" de Gérard Manset.



Anne Coesens (auteur et actrice), Savina Dellicour (auteur et réalisatrice) et Vania Leturcq (auteur et réalisatrice) pour la nouvelle série belge « Pandore ».



Un thriller en 10 épisodes diffusé à partir du 13/02 à 20h50 sur La Une au rythme de 2 épisodes tous les dimanches, et en binge sur Auvio.



Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d'instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : « Éculée, bougresse : échange d'amabilités ».



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- La vraie famille

- La place d'une autre

- Belle

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper