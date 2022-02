Entrez sans frapper : Benoît Vitkine sur Auvio

Prix Albert-Londres en 2019 pour son roman « Donbass », Benoît Vitkine publie "Les loups", un roman noir au cœur de l'actualité. À peine élue, la présidente ukrainienne est en danger. Elle a 30 jours pour survivre...



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- "La Forêt" de Claire Braud (Casterman)

- "Immonde !" d'Elizabeth Holleville (Glénat)



Benoît Vitkine pour son nouveau roman "Les loups" (Les Arènes). Il est le correspondant du Monde à Moscou. Journaliste depuis quinze ans, il a notamment couvert la guerre dans l'est de l'Ukraine. Son premier roman "Donbass" a reçu le Prix Albert-Londres en 2019.



La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme d'affaires au passé violent, celle que l'on surnomme la Princesse de l'acier savoure sa victoire. La voilà au sommet. À ses pieds, l'Ukraine et sa steppe immense. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. Face à la future présidente, les services secrets russes et les oligarques locaux attisent les révoltes populaires.

Trente jours séparent l'élection de la cérémonie d'investiture. Durant ces trente jours, Olena Hapko va devoir faire ce qu'elle a toujours fait : survivre. Avec comme seules armes sa férocité et sa connaissance parfaite du marécage politique ukrainien.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Les filles d'Égalie" de Gerd Brantenberg (Zulma).



Qu'elle fait bon vivre en Égalie ! La directrice Brame préside nuit et jour à la bonne marche de l'État, tandis que son époux Kristoffer veille avec amour sur leur foyer. Une effervescence toute particulière y règne : à quinze ans, leur fils Pétronius s'apprête à faire son entrée dans le monde. Car voici enfin venu le bal des débutants.

Dans cette société matriarcale, l'adolescent, grand, maigre, qui déroge à tous les critères de beauté, rêve de s'émanciper et de devenir marine-pêcheuse. Mais comment s'insurger contre sa condition d'homme-objet ? La rencontre avec une femme hors du commun lui ouvrira la voie pour conquérir enfin son indépendance...

Avec Les Filles d'Égalie, Gerd Brantenberg renverse les codes - y compris ceux de la langue - en donnant les pleins pouvoirs au féminin. Brûlant d'actualité et débordant d'humour, ce roman culte norvégien est enfin traduit en français.

