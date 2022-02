Entrez sans frapper : Karine Tuil sur Auvio

Elle publie "La décision", un nouveau roman qui nous entraîne dans le quotidien des juges d'instruction antiterroristes...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Laurent Mathieu et Laurence Bibot.



Et dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : LE roman de science-fiction française attendu en ce début d'année : Laurent Genefort, Les Temps Ultramodernes, Albin Michel Imaginaire.



En débarquant à la capitale, en quête d'un emploi d'institutrice, Renée est loin de se douter qu'elle va tomber sur un Martien blessé. Mais ce Paris-là n'est pas le nôtre. Grâce à la découverte de la cavorite, un métal miraculeux, les voitures volent, des paquebots transcontinentaux appontent aux quatre tours Eiffel parisiennes, et Mars est une destination comme une autre.

Quand Marie Curie découvre que la cavorite a une durée de vie limitée, elle ignore à quel point le monde va en être bouleversé. Deux ans après le « vendredi noir » de 1923, les empires occidentaux bataillent pour récupérer les dernières miettes de la si précieuse manne.

Contre vents et marées, Renée soigne son protégé et décide de le ramener sur sa planète natale. Comme elle, Marthe, une intrépide journaliste, et Georges, un jeune artiste pris dans un mouvement politique qui le dépasse, seront les témoins, mais aussi des acteurs de premier plan, de cette époque-charnière pleine de bruit et de fureur.



Karine Tuil pour son nouveau roman "La décision" (Gallimard).



Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays...

Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien de juges d'instruction antiterroristes, au cœur de l'âme humaine, dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté.



La chronique de Josef Schovanec : L'ingénieur allemand Konrad Zuse, qui fut l'un des pionniers du calcul programmable qui préfigure l'informatique.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper