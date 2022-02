Entrez sans frapper : Ovide / Whitney Houston sur Auvio

Il sera question de "L'Art d'aimer" d'Ovide par Joël Gayraud, qui est notre invité. Et aussi des 10 ans de la mort de Whitney Houston, avec Sébastien Ministru.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Sébastien Ministru et Nicolas Herman.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : Le t-shirt Fruit of the Loom.



Joël Gayraud, pour sa traduction (depuis le latin) de "L'Art d'aimer" d'Ovide (Fayard / Collection 1001 Nuits).



Trouver les endroits les plus propices à la rencontre, feindre la passion, accentuer ses talents, conquérir mais aussi conserver, "L'Art d'aimer" est un véritable traité de la galanterie et de la stratégie amoureuse : écrit en 43 avant J.-C., il offre un tableau saisissant des moeurs romaines sous Auguste. C'est également pour Ovide l'occasion de scruter, en grand moraliste, les facettes de l'âme humaine.



Ce vendredi 11 février, c'est les 10 ans de la mort de Whitney Houston.



On en parle avec Sébastien Ministru.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Précipitations" de Sophie Weverbergh (Gallimard/Verticales).



Pétra a trente-sept ans, elle est enceinte, mère d'un petit garçon, belle-mère - marâtre, pense-t-elle - de deux autres enfants. Pétra vit au bord de l'évier, entourée d'eau sale et de vaisselle ; elle rêve (mais c'est peut-être un cauchemar) de disparaître par la bonde. Pétra a les mains longues (dignes d'être racontées) et des oreilles sensibles qui laissent tout passer. S'il arrive à certaines personnes d'entendre des voix, Pétra, elle, les entend toutes à la fois. Un jour, au cirque, ces voix - rugueuses, enjôleuses,...

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper