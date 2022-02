Entrez sans frapper : Leïla Slimani sur Auvio

Elle publie « Regardez-nous danser », le deuxième volet du « Pays des autres », la suite de sa trilogie intime et politique de l'histoire du Maroc...



À 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Sophie Léonard et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : La voix du cinéma étrangement belge.



Leïla Slimani pour son nouveau roman "Regardez-nous danser : Le pays des autres, 2" (Gallimard).

Elle est en rencontre ce soir à 18h30 à Filigranes à Bruxelles. Et elle sera en rencontre avec Olivier Guez ce mardi 8 février à 19h30 à Bozar à Bruxelles. Deux auteurs français de premier plan nouent un dialogue à propos de l'hybridité de leur identité...



1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans des figures inoubliables.



La chronique de Josef Schovanec : Winnie l'Ourson.

