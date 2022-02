Entrez sans frapper : (R)évolutions du Street Art / Lubiana sur Auvio

Il sera question d'art urbain avec le livre d'Éric Van Essche : "(R)évolutions du Street Art". De la rue à la galerie... Le street art est-il toujours un art dissident ? Lubiana sera aussi des nôtres pour parler de son premier album "Beloved", sorti en septembre dernier.



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Nicolas Herman et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : Les Bisounours.



Éric Van Essche pour le livre "(R)évolutions du Street Art" (CFC Éditions).



De la rue à la galerie... Le street art est-il toujours un art dissident ?

Cette question s'avère légitime car, il se voit toujours plus institutionnalisé et parfois même protégé sur certains murs de la ville. Considéré autrefois comme une pratique déviante, il est devenu un symbole de gentrification et trouve aujourd'hui sa place dans les musées du monde entier. Dans le même temps, il maintient un lien fort avec l'espace public. Il nourrit et favorise encore et toujours le dialogue entre l'art et la ville auprès d'un large public.

Alors s'agit-il désormais surtout d'un art devenu élitiste ou, issu de la rue, le street art échapperait-il pour partie encore au marché de l'art et aux commandes officielles ? Qu'en est-il plus spécifiquement à Bruxelles ?

Comme toutes les grandes villes européennes, Bruxelles a été touchée par le phénomène du tag et du graffiti. Si ce phénomène reste lié à des connotations négatives, une nouvelle génération d'artistes urbains font désormais bouger les lignes : en diversifiant la palette de leurs interventions, en travaillant dans un esprit de collaboration plutôt que d'opposition avec les autorités publiques et les institutions officielles - jusqu'à intervenir dans le cadre de commandes contractuelles, souvent par le biais d'associations de droit ayant pignon sur rue.



C'est la Belgium Music Week de la RTBF toute cette semaine. À cette occasion, on reçoit Lubiana, qui a sorti son premier album "Beloved" en septembre dernier. Elle sera en concert le 24/03 au Delta à Namur (Festival Namur is a joke) et le 08/05 au Tournai Jazz Festival.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : Haruki Murakami : "Première Personne du singulier" et "Abandonner un chat. Souvenirs de mon père" (Belfond).



"Première Personne du singulier" : Après le succès de Des hommes sans femmes, Murakami renoue avec la forme courte. Composé de huit nouvelles inédites, écrites, comme son titre l'indique, à la première personne du singulier, un recueil troublant, empreint d'une profonde nostalgie, une sorte d'autobiographie déguisée dont nous ferait cadeau le maître des lettres japonaises.



"Abandonner un chat. Souvenirs de mon père" : Quand Murakami avait cinq ou six ans, lui et son père sont partis en vélo abandonner un chat sur la plage. Pourquoi ne pas le garder, que se sont-ils dits, était-ce un moment triste, tout cela, Murakami ne s'en souvient plus. Ce dont il se souvient en revanche, c'est que quand lui et son père sont rentrés à la maison, le chat était là. Et que sur le visage de son père, il y avait de la surprise, de l'admiration et du soulagement.

C'est là un des souvenirs que Murakami partage sur ce père qu'il a si mal connu. Un homme que les différentes guerres avaient changé, qui chaque matin honorait ses morts, qui avait dû renoncer à ses ambitions mais a composé des haïkus jusqu'à la fin de sa vie ; un homme, aussi, qui n'a jamais compris les aspirations de son fils.

Et à travers son père, c'est bien lui-même que Murakami questionne...

